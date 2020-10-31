Юрист сказала, как пандемия коронавируса повлияла на закон о тишине Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пандемия определенным образом повлияла на практически все сферы жизни в мире. Не обошла стороной она и "закон о тишине".

Во время эпидемии многие граждане были вынуждены работать по удаленке. Благодаря этому, у людей появилось намного больше свободного времени, а также накопилась энергия. Россияне от скуки начали делать ремонты, у шуметь во время создания комфортных условий в своем гнездышке. Однако некоторые из них начали забываться и громыхать намного больше дозволенного.

Напомним, в одном из коронавирусных указов мэра столицы (№ 12-УМ от 5 марта с изменениями в №51-УМ от 28 апреля 2020 г.) появилась такая норма: проведение ремонтных работ допустимо с 9:00 до 11:00, а также с 17:00 до 19:00, за исключением субботы, воскресенья, а также нерабочих праздничных дней. О том, почему выбрано именно это время kp.ru объяснила юрист Виктория Вишня-Самохина.

Отмечается, что если работы неотложные, в частности имеют отношение к безопасности людей, то в таком случае проводить их можно. К слову, по словам эксперта, музыки и прочих громких звуков изменения не коснулись.

- Период пандемии предполагает самоизоляцию, то есть люди львиную долю своего времени проводят дома. Поэтому тут как никогда важна спокойная обстановка. Однако эти поправки актуальны только в период введения режима повышенной готовности, - комментирует юрист Виктория Вишня-Самохина.