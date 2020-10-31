Врач предупредила об опасности трески для человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У каждого человека разные представления о вкусной еде - кто-то любит мясо птицы, кто-то предпочитает питаться только фруктами и овощами, а другим необходима рыба. Однако далеко не все ее виды могут быть полезны нашему организму в чрезмерном количестве или при неправильном приготовлении.

Гастроэнтеролог, амбассадор сервиса ПроДокторов Инна Мазько рассказала kp.ru, почему может быть опасна треска.

По словам специалиста, этот вид рыбы обитает в той части океана, где большое содержание ртути. Именно поэтому следует употреблять ее не чаще двух раз в месяц. Врач отмечает, что накопление ртути в организме опасно для здоровья, в частности и для беременных женщин.

- Нужно не забывать хорошо обрабатывать треску для профилактики гельминтозов, как и любую рыбу. При плохой термической обработке есть риск заражения. Нельзя употреблять треску при аллергии на морепродукты, или только с осторожностью после консультации врача, - объяснила Мазько.