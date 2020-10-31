Сколько нужно выпить мужчине и женщине для опьянения: врач пояснил разницу

Сколько нужно выпить мужчине и женщине для опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организмы мужчин и женщин в случае одинакового количества потребления алкоголя реагируют на спиртное абсолютно по разному. О том, с чем это связано и сколько на самом деле нужно пить людям до состояния опьянения, kp.ru объяснил врач-невролог высшей категории Евгений Мосин.

По словам специалиста, пьянство происходит, когда в течение 2 часов у человека в крови содержания алкоголя достигает отметки в 0,08 промилле или еще выше.

Во основном, состояние опьянения женщин, в зависимости от веса, достигается спустя четыре порции напитка (50 г крепкого алкоголя или 300 мл пива или вина), а мужчинам – 5 напитков за 2 часа.