Последние новости на утро 31 октября 2020: В Турции из-за землетрясения пострадали более 800 человек

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 31 октября 2020 года: В Турции из-за землетрясения. произошедшего днем в пятницу, пострадали более 800 человек, еще 24 гражданина погибли. Утоняется, что один из скончавшихся утонул. Это объясняется тем, что из-за катаклизма в Измире в водном пространстве появились волны, несколько улиц полностью затопило. Среди последствий - десятки разрушенных жилых домов, уничтожение инфраструктуры, разрушения дорог. Сейчас в Турции продолжаются поисково-спасательные работы, чтобы найти под завалами выживших. Магнитуду землетрясения специалисты оценили в 6,6 баллов.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена, что у переболевших коронавирусом людей в перспективе могут проявиться какие-либо негативные для организма последствия. Отмечается, что имеющиеся симптомы меняются со временем и могут затронуть любую систему организма.

В России первая группа добровольцев, состоящая из 28 человек старше 60 лет, принимающих участие в исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получила дозу сыворотки. Сейчас пожилые люди чувствуют себя хорошо, у них нет побочных реакций.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги и протестные акции у здания посольства Франции в РФ. Таким образом он "хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий".

В Вене неизвестные напали на католическую церковь. Порядка 50 человек ворвались в храм и разбили церковную утварь. Нападавшие кричали "Аллаху Акбар", пинали скамейки и исповедальню.