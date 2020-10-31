Эпидемиолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

На пике число новых выявляемых случаев заражения вирусом в сутки составит около 20 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболеваемость коронавирусом в разных регионах России достигнет пика в разное время, поскольку увеличиваться этот показатель осенью стал также в разные дни. Пик настанет примерно в начале или середине ноября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных, - отметил специалист в разговоре с ТАСС.

Горелов считает, что число выявляемых за сутки новых заражённых достигнет 20 тысяч. При этом эксперт добавил, что многое зависит от ответственности россиян и от соблюдения профилактических мер.

Александр Горелов также заявил, что надо не пугаться роста числа заражённых, а осознать всю сложность ситуации и "придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции".