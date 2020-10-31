Почти половина россиян не уверены в завтрашнем дне

49% участников опроса признались, что утратили веру в завтрашний день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина (49%) россиян не уверены в завтрашнем дне. Доля тех, кто спокоен за ближайшее будущее, составила 45%. При этом 68% участников опроса ФОМ заявили, что для планирования будущего ситуация в стране неблагополучная. 24% опрошенных придерживаются обратной позиции.

В Фонде общественного мнения сообщили, что обстановку в стране считают неблагополучной чаще всего молодые люди. Участники опроса чаще всего указывали причинами неуверенности в завтрашнем дне "отсутствие стабильности", эпидемию коронавируса и страх потери работы.

С 2017 выросла на 5% доля тех, кто живёт сегодняшним днём. Ориентированных на будущее россиян стало меньше - с 29% их число сократилось до 25%.

Также за три с половиной года стало больше тех, у кого в окружении преобладают пессимисты. В 2017 году так ответили 47% респондентов, а в 2020 - 54%.