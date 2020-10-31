Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия

Азербайджан опроверг заявления о применении фосфорных боеприпасов Фото: REUTERS

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил в пятницу, 30 октября, что армия Азербайджана применила против мирного населения Нагорного Карабаха боеприпасы с фосфором.

- Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями, - сказано в заявлении на странице Татояна в Facebook.

Защитник прав человека в Армении также отметил, что фосфорное оружие наносит урон не только людям, но и окружающей среде.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана заявили в субботу, 31 октября, что вооружённые силы страны не применяли фосфорсодержащие боеприпасы в Нагорном Карабахе

- На вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов, - сказано в заявлении ведомства.

В Минобороны также считают, что Ереван выдвигает необоснованные обвинения, чтобы скрыть "военные преступления против мирного азербайджанского населения".