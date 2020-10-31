Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений в ноябре

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшей валютой для сбережений в ноябре может оказаться российский рубль, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Аналитик также отметил укрепление позиций евро и китайского юаня.

- По нашим оценкам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты, - сообщил Михаил Зельцер в интервью РИА Новости.

Аналитик также отметил, что евро восстанавливается от падений, связанных с пандемией коронавируса, гораздо быстрее, чем доллар. Одним из главных факторов неопределённости для американской валюты остаются грядущие выборы президента.

Китайский юань остаётся интересным для инвесторов, поскольку деловая и потребительская активность Китая почти полностью пришла в норму после начала пандемии коронавируса весной.