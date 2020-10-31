Пашинян попросил Путина определить формы помощи Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой определить формы поддержки помощи безопасности Армении. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

В заявлении ведомства говорится, что Пашинян в письме к Путину детально описал ситуацию, "сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха".

- В письме, в частности, подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха, - сказано в сообщении МИД Армении.

Пашинян также попросил Путина безотлагательно провести консультации, на которых Россия определит "виды и размеры содействия" Еревану, опираясь на союзнические отношения и вторую статью соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года".