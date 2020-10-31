Арестанты СИЗО отказались работать с Ефремовым

Михаил Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО Фото: Борис КУДРЯВОВ

Арестанты хозяйственного отряда СИЗО №5 "Водник", попасть в который выразил ранее желание актёр Михаил Ефремов, заявили, что не хотят работать с артистом.

Осуждённые заявили, что у Ефремова нет специальности, которая могла бы пригодиться в хозяйственном отряде, поэтому его устроят на должность разнорабочего, и они не уверены, что Ефремов станет выполнять тяжёлую работу.

Кроме того, один из арестантов признался МК, что не хотел бы видеть народного артиста выполняющим чёрную работу.

- Это будет неприятная и некрасивая сцена, - заявил арестант Александр.

Один из высокопоставленных чиновников ФСИН признался изданию, что Ефремов может не справиться с работой, а сотрудникам СИЗО "будет неловко постоянно делать ему замечания", поэтому выполнять часть обязанностей придётся другим осуждённым, "а они и так сильно устают".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Михаил Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, в котором находится сейчас.

Член ОНК Литвинович рассказала, что в хозотряде осуждённые живут в комнатах, а не в камерах, и могут каждый вечер звонить близким.