Лукашенко об оппозиции Беларуси: "Раздрай начался"

По мнению Лукашенко, лидерам оппозиции не надо ничего хорошего в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между лидерами оппозиции начался "раздрай".

- Создали уже народное антикризисное управление... Но есть Координационный совет. Нет, управление еще. А почему? Раздрай начался, - привёл цитату Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Президент Беларуси также сказал во время встречи с Министерством внутренних дел, что оппозиционеры, которые ранее покинули республику, создают "правительство в изгнании".

- Для чего? Финансирование. Гранты же будут давать под организации, - уточнил Лукашенко.