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Коронавирус Covid-19

Психотерапевт рассказала о возможном психическом расстройстве у переболевших коронавирусом в тяжёлой форме

Посттравматическое стресс может доходить до тяжёлых бредовых состояний и галлюцинаций
Ася КУЗНЕЦОВА
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Психотерапевт сообщила о «боевом стрессе» у тяжело болевших COVID-19

Психотерапевт сообщила о «боевом стрессе» у тяжело болевших COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выздоровевшие после тяжёлой формы коронавируса пациенты могут столкнуться с посттравматическим стрессом, подобным расстройству участников боевых действий, сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

Специалист также отметила, что психические расстройства угрожают и тем, кто не боле коронавирусом. Депрессия может наступить из-за долгой тревожности за своё здоровье и свою жизнь, за безопасность близких и ограничений в общении с ними, а также из-за резких перемен в привычном распорядке жизни.

- Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций, - рассказала Караваева в интервью петербургскому изданию "Доктор Питер".