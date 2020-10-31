Психотерапевт рассказала о возможном психическом расстройстве у переболевших коронавирусом в тяжёлой форме

Психотерапевт сообщила о «боевом стрессе» у тяжело болевших COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выздоровевшие после тяжёлой формы коронавируса пациенты могут столкнуться с посттравматическим стрессом, подобным расстройству участников боевых действий, сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

Специалист также отметила, что психические расстройства угрожают и тем, кто не боле коронавирусом. Депрессия может наступить из-за долгой тревожности за своё здоровье и свою жизнь, за безопасность близких и ограничений в общении с ними, а также из-за резких перемен в привычном распорядке жизни.

- Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций, - рассказала Караваева в интервью петербургскому изданию "Доктор Питер".