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Путин выразил свои соболезнования премьер-министру Греции в связи с землетрясением в Эгейском море

Из-за подземных толчков магнитудой 6,9 пострадали десятки человек, двое погибли
Ася КУЗНЕЦОВА
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Накануне Путин направил телеграмму со словами поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Накануне Путин направил телеграмму со словами поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с мощным землетрясением в Эгейском море, сообщается на сайте Кремля.

- Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесён ущерб, - сказано в заявлении президента России.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Путин также выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после того, как землетрясение унесло жизни 25 человек и разрушило дома в турецких провинциях Измир и Айдын.

Кроме того, сайт KP.ru сообщал, что число погибших при землетрясении в турецком Измире возросло до 24, а число пострадавших увеличилось до 804 человек.