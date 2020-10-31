Анна Попова сообщила о результатах своей вакцинации от коронавируса

Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации от коронавируса у неё выработался иммунитет к коронавирусу.

- Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител, но вместе с тем я считаю себя обязанной ходить в маске, - заявила главный санитарный врач России в эфире канала "Россия 1".

В середине октября сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению президента России Владимира Путина, глава Роспотребнадзора Анна Попова и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса вакциной научного центра "Вектор". Отмечалось, что вакцинация прошла в рамках клинических исследований.

Сайт KP.ru также сообщал, что в России стартовало производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Её массовые поставки планируют начать в конце ноября или в декабре. Вакцина поступит в гражданский оборот уже 1 января 2021 года.