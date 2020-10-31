Губернатор Московской области рассказал о своём самочувствии после вакцинации от коронавируса

Андрей Воробьёв сообщил о хорошем самочувствии после вакцинации от коронавируса Фото: Instagram.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что после вакцинации от коронавируса его самочувствие не ухудшилось. Глава региона отметил, что получил уже второй компонент вакцины.

- У меня всё стабильно. Узнаю близких и вообще всех своих знакомых. Температуры нет. Теперь жду появления антител. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем буду защищён и смело могу работать в поле, - заявил Воробьёв в эфире телеканала "Россия-24".

Массовая вакцинация в Подмосковье ожидается уже в конце января 2021 года. Регион уже готовит пункты для её проведения. Отмечается также, что вакцинация будет проходить по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Московской области введён со 2 ноября режим обязательной изоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.