Алиев: Баку не хочет вмешательства третьей страны в карабахский конфликт

Алиев выступил против участия третьих стран в конфликте в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хотел бы вмешательства любой третьей стороны в конфликт с Арменией на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

- Мы не видим также возможности для вмешательства какой-либо страны, поскольку страны вокруг нас являются нашими партнерами и друзьями, - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент Азербайджана также отметил, отвечая на вопрос о возможности помощи со стороны Турции, что Баку поддержки ни от кого не ожидает, и подчеркнул, что конфликт остаётся борьбой между Арменией и Азербайджаном, "и все остальные должны воздержаться от неё".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Генеральная прокуратура Армении заявила о многочисленных доказательствах участия вооружённых сил Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял также, что власти страны не привлекли наёмников ни одной страны к участию в столкновении в Нагорном Карабахе.