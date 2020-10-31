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Общество

В РПЦ рекомендовали Франции принять закон о защите чувств верующих

Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион
Анастасия РЫШКОВА
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Митрополит Иларион заявил, что на планете живет более миллиарда человек, которые исповедуют ислам и они не должны нести ответственность за поступки террористов.

Митрополит Иларион заявил, что на планете живет более миллиарда человек, которые исповедуют ислам и они не должны нести ответственность за поступки террористов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Русской православной церкви считают, что властям Франции нужно принять закон о защите чувств верующих. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Не лучше было бы ввести во Франции такой закон, который существует в нашей стране, закон об оскорблении чувств верующих, и заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, и чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства", - сказал священнослужитель в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Принятие такого закона во Франции было бы правильным ответом на трагические события произошедшие в городах страны, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей.

Митрополит высказал несогласие с решением ответить на теракты поддержкой карикатур, оскорбляющих пророка Мухаммеда. Он заявил, что на планете живет более миллиарда человек, которые исповедуют ислам, и они не должны нести ответственность за поступки террористов.

«Но в то же время нельзя дразнить зверя. Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Надо было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света", - заключил иерарх Русской церкви.

Напомним, что на этой неделе в Ницце произошло зверское убийство трех прихожан церкви Нотр-Дама в Ницце. 25-летний исламист с ножом напал на священнослужителя и двух женщин.

Преступник был задержан. В этот же день, 29 октября, полицией были задержаны еще четверо человек, замышлявших нападение на мирных граждан. Президент Эмануэль Макрон распорядился ввести от 3 до 7 тысяч военнослужащих на улицы страны для предотвращения возможных терактов.