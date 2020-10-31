Казахстанские студенты московской консерватории выступили в посольстве республики

Фото: пресс-служба по­сольства РК

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев принял соотечественников-студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Встреча была приурочена к празднуемому в нынешнем году 175-летию великого казахского поэта, мыслителя и композитора Абая Кунанбаева (1845-1904). Студенты консерватории исполнили романсы Абая «Любовь моя кареглазая», «Шлю поклон свой, Каламкас», другие произведения казахстанских композиторов и мировой классики.

Фото: пресс-служба по­сольства РК

Приветствуя молодых музыкантов, Ермек Кошербаев назвал их «золотым фондом Казахстана». «Ребята молодцы, настоящие патриоты своей Родины!» – подчеркнул посол.

В концерте приняли участие 12 казахстанских музыкантов. Победитель Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского, скрипач Руслан Турунтаев поделился своими впечатлениями от встречи. «Мне очень приятно было находиться в посольстве в тёплой и непринуждённой обстановке. Очень рады были дать концерт для наших дипломатов. В дальнейшем будем стараться представлять нашу страну с самых высоких позиций», – сказал музыкант.

Фото: пресс-служба по­сольства РК

Стоит отметить, что граждане Казахстана являются самой многочисленной группой иностранных студентов, обучающихся в российских ВУЗах.