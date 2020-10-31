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Умер Шон Коннери, британский актер

Легендарный актер Шон Коннери умер на 91 году жизни
Анастасия РЫШКОВА
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Умер легендарный актер Шон Коннери.

Умер легендарный актер Шон Коннери.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Шон Коннери. Легендарный актер скончался на 91 году жизни. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил портал ВВС News.

Шотландский актер был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он появился в семи шпионских триллерах. Его считали лучшим актером, сыгравшим агента 007.

Кроме того, Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Среди других фильмов сэра Шона - «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

Его многочисленные награды включают Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса. Свой «Оскар» Шон Коннери получил в 1988 году, когда он был назван лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в фильме «Неприкасаемые».

Коннери был посвящен в рыцари королевой во дворце Холируд в 2000 году.

В августе 2020 года ему исполнилось 90 лет.