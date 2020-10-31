В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу

Иерарх русской церкви высказал мнение, что священные книги традиционных религий не должны иметь возрастных ограничений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Русской православной церкви считают, что изучение священных текстов традиционных религий должны включить в школьную программу по литературе.

"Если говорить о священных текстах, то мне вообще кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть может быть в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу по литературе", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он отметил, что в настоящее время существуют возрастные маркировки священных текстов. Иерарх русской церкви высказал мнение, что священные книги традиционных религий не должны вообще иметь никаких возрастных ограничений.

"Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно", - считает митрополит Иларион.

В этом же интервью митрополит Иларион затронул тему чувств верующих. Он посоветовал властям Франции ввести подобный соответствующий закон, чтобы предотвратить нападки на людей различных конфессий.