Кокорина не будет в стартовом составе "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 31 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет главный матч 13 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. К "Спартаку" приехал "Ростов". Битва Кокорина и Мамаева не будет с первых минут - Александр остался в запасе, а Павел - будет с первых минут.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Литвинов, Маркитесов, Умяров, Урунов, Кокорин, Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Терентьев, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Гигович, Обухов, Сохиев.

После 12 игр сезона московский «Спартак» с 27 очками идет на 1 месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021. У «Ростова» - 20 баллов и 6 место в таблице. В тройке лидеров турнирной таблицы вслед за спартаковцами идут московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.