Число погибших увеличилось до 28 в результате землетрясения в Измире

Число погибших в Измире увеличилось до 28. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее 28 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, по меньшей мере еще 243 человека находятся в больницах, у трех из них состояние крайне тяжелое.

"642 человека были выписаны из больниц после оказания необходимой помощи", - написал глава Минздрава на своей странице в Twitter.

Напомним, что в пятницу, 30 октября, в турецком городе Измир произошло землетрясение. На кадры в соцсети попали видео разрушения одного из жилых домов. После происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило.

Магнитуда землетрясения у Греции и Турции составила 6,9. На греческом острове Самос разрушилась церковь Богородицы.