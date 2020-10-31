Почему Кокорин не появился в стартовом составе Спартака на игру против Ростова, пояснил тренер москвичей

Александр начнет матч в запасе "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В стартовом составе "Спартака" на игру против "Ростова" не оказалось форварда Александра Кокорина. Перед началом поединка тренер москвичей Андреас Хинкель сказал, почему с первых минут в атаке у "красно-белых" будут Понсе и Ларссон.

- Выбор пал на Ларссона и Понсе, потому что они забили больше голов и сделали голевых передач в сезоне. Они по сравнению с другими игроками выглядят чуть-чуть получше, поэтому они сегодня и с первых минут, - сказал перед началом поединка тренер "Спартака" Андреас Хинкель в эфире канала "Матч Премьер".

После 12 игр сезона московский «Спартак» с 27 очками идет на 1 месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021. У «Ростова» - 20 баллов и 6 место в таблице. В тройке лидеров турнирной таблицы вслед за спартаковцами идут московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.