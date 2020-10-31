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Афтершок магнитудой 5,0 произошел после землетрясения в Измире

Повторные толчки зафиксировали за западе Турции
Анастасия РЫШКОВА
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После мощного землятресения было разрушено около 20 жилых домов.

После мощного землятресения было разрушено около 20 жилых домов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афтершок магнитудой 5,0 зафиксирован после сильного землетрясения на западе Турции. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Отмечается, что это был самый сильный афтершок после мощного землетрясения, которое произошло 30 октября. Землетрясение разрушило около 20 жилых домов, сообщает РИА Новости.

Напомним, днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,7 произошло на западе Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Были разрушены здания и затоплены улицы. Землетрясение вызвало небольшое цунами.

По последним данным, 28 человека погибли и 804 пострадали. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

Президент Тайип Эрдоган пообещал помочь жителям провинции.

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