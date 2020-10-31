"Спартак" пропустил первым в матче против "Ростова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча "Спартак" - "Ростов". Встреча является центральной в 13 туре чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

"Спартак" лидирует уверенно в сезоне. Однако же со стороны ростовчан встретил очень яростное сопротивление. Более того - и сам пропустил первым. На 26-й минуте поединка после прострела с фланга ударом в одно касание мяч забил полузащитник "Ростова" Павел Мамаев. Его хороший давний друг Александр Кокорин, к слову, находится в запасе.

"Ростов" выиграл первый тайм у лидера РПЛ со счетом 1:0. В матче наступил перерыв в 15 минут, после чего поединок будет возобновлен.

После 12 игр сезона московский «Спартак» с 27 очками идет на 1 месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021. У «Ростова» - 20 баллов и 6 место в таблице. В тройке лидеров турнирной таблицы вслед за спартаковцами идут московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.