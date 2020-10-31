Макрон заявил, что власти Франции не стоят за публикацией карикатур на пророка Мухаммеда

Макрон отметил, что относится с пониманием к возмущению и гневу мусульманской общественности по поводу карикатур на пророка Мухаммеда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмануэль Макрон сделал заявление о том, что французское правительство не имеет никакого отношения к опубликованным в 2015 году в парижском журнале Charlie Hebdo карикатурам на пророка Мухаммеда. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera в субботу, 31 октября.

"Эти рисунки опубликованы независимым изданием, не связанным с правительством Франции. Французские власти не имеют к этому никакого отношения, это не правительственный проект", - подчеркнул президент.

Макрон отметил, что относится с пониманием к возмущению и гневу мусульманской общественности по поводу карикатур на пророка Мухаммеда. Но он подчеркнул, что в исламском мире не правильно были истолкованы его заявления о борьбе с исламистским сепаратизмом после убийства 18-летним террористом школьного учителя, демонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

"Люди поняли, будто бы я поддерживаю эти рисунки, но это не так", - сказал Макрон.

30 октября в ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока прошли массовые уличные протесты. Их участники осудили публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции.

Они скандировали лозунги в защиту ислама и называли президента Эмануэля Макрона "врагом Аллаха". Также митингующие сжигали французские флаги, рвали и топтали портреты президента.

В четверг, 29 октября, вооруженный ножом 25-летний исламист напал и убил троих прихожан церкви Нотр-Дам в Ниццы. Президент Франции приказал ввести на улицы страны от 3 до 7 тысяч военных. В этот день были задержаны еще четверо человек в разных городах Франции, собиравшихся напасть на мирных жителей.