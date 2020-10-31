Путин предложил расширить перечень оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект, направленный в том числе на расширение перечня оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов Госдумы. Сообщает в субботу, 31 октября, пресс-служба комитета Госдумы по законодательству и госстроительству.

Основанием для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов может стать наличие у них иностранных счетов и вкладов. Также они лишаться своей должности, если будет выявлено, что у них имеется гражданство другой страны.

Согласно законопроекту также исключаются положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий члена Совфеда и депутата Госдумы.

Кроме этого бывшему сенатору или депутату не будет предоставлено прежнее места работы после истечения срока их полномочий.

Проект президента РФ уточняет, что для экс-президента, ставшего членом Совета Федерации, будут сохранены социальные и другие гарантии, установленные законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".