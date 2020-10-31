Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан

Республика Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС.

Республика Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - передает БелТа текст сообщения.

Ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил о том, что на территорию страны через наземные пути будет введено ограничение на въезд гражданам Литвы, Украины, Латвии и Польши.