Тренер "Спартака" высказался после поражения от "Ростова"

"Спартак" проиграл 0:1 "Ростову". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" проиграл на своем поле со счетом 0:1 футболистам "Ростова". Лидер сезона оступился и теперь может лишиться первой позиции в турнирной таблице РПЛ. После матча на пресс-конференции помощник главного тренера "Спартака" (Тедеско пропускал матч из-за дисквалификации - прим.ред.) высказался об этой игре:

- Разочарованы тем, что проиграли. И самое грустное в этом то, как проиграли. Мы не выкладывались на 100% на поле и как следствие было очень много простых ошибок, была нервозность у ребят. "Ростову" это придало силы. Не знаю, что это было. Мы всю неделю тренировались хорошо. Первый тайм сыграли плохо, во втором играли получше, но мы уже к тому времени проигрывали. А после удаления было тяжело играть, потому что соперник сел в оборону. Подводя итог, могу сказать, что победу мы не заслужили, то есть проиграли по делу, - сказал после матча тренер "Спартака" Андреас Хинкель.

Поединок стартовал сегодня, 31 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.