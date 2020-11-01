Коронавирус в Москве, последние новости на 1 ноября 2020 года: ежесуточный прирост остановился у отметки в пять тысяч

За последние сутки - плюс 4952 Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые случаи заражения коронавирусом эпидемиологи фиксируют в круглосуточном режиме. Собранные данные ежесуточно публикует оперативный штаб. Так, в столице по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости. За последние сутки - плюс 4952. Это чуть меньше, чем днем ранее. Но в целом, уже около недели ежедневный прирост новых заболевших держится около отметки в пять тысяч человек. Это меньше чем во время первой волны коронавируса, но при этом расслаблять не стоит. Сейчас жителям нужно быть максимально осторожными: соблюдать перчаточно-масочный режим, по возможности находиться на самоизоляции.

Вся надежда на вакцинацию от коронавируса, ждать которой осталось недолго. По последним данным, в Москве уже более 30 тысяч человек приняли участие в тестировании вакцины. Массово прививки начнут делать уже в начале ноября.

Тем временем вчера, в последний день октября в столице закончилась вакцинация от гриппа. Бесплатную вакцину можно было получить в 50 мобильных пунктах, центрах госуслуг, поликлиниках. В ближайшее время столичный депздрав подведет итоги этой прививочной компании.

Кстати, пандемия не мешает развитию столичного здравоохранения. Полным ходом в столице идет плановый ремонт поликлиник и строительство не только ковидных центров, но и новых больниц.

- В первом квартале 2021-го года мы запустим четыре новых онкологических диспансеров, - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Тем временем в Подмосковье решено ужесточить профилактику коронавируса для людей старшего поколения. С понедельника, 2 ноября, жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.