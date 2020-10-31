Карпин после победы над "Спартаком" сделал громкое заявление о судействе

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Ростов" добился победы над "Спартаком" со счетом 1:0. Однако же, один из самых обсуждаемых эпизодов поединка - это удаление в конце матча защитника Дениса Хаджикадунича. Ростовчане остались в десятером, но смогли отстоять нужный результат. После окончания поединка главный тренер "Ростова" Валерий Карпин грозном вспомнил о судьях поединка:

- Мне что прокомментировать? Повтора еще не видел. По поводу судей столько всего сказано. Смысла говорить что-то нет. Будем говорить после каждой игры – будет одно и то же. Все фразы до этой игры можно сказать после сегодняшней. Или мы скажем, или «Спартак», - говорит Валерий Карпин.

Но давать какую-либо прямую оценку действиям судей матча Спартак - Ростов Карпин не стал, но все же высказался довольно резко:

- Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает.

Поединок стартовал сегодня, 31 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.