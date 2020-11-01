Вениамин Кондратьев: Вопреки засухе на Кубани собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса

Губернатор Вениамин Кондратьев вручил награды лучшим аграриям Кубани. Фото: пресс-служба Администрации Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел итоги сельскохозяйственной кампании - 2020. На краевом празднике урожая губернатор поздравил аграриев Кубани, отметив, что в этом году битва за урожай была особенно напряженной. Несмотря на пандемию коронавируса и непростые погодные условия, кубанский АПК показал более чем достойные результаты.

– На Кубани говорят – легкого хлеба не бывает. Но урожай этого года для нас бесценный. Вы смогли сделать невозможное, мобилизоваться и вопреки всем вызовам – возвратным заморозкам, засухе, пандемии – добились результата, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - 12 миллионов 500 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и риса – этот результат для нас ценнее рекордов. Я благодарен вам за мужество, силу духа, бессонные ночи.

В этом году кубанские аграрии собрали 8 миллионов тонн пшеницы, из которой около 90% - продовольственное зерно. Урожай овощей сохранился на уровне 2019 года – 800 тысяч тонн. Хотя этот год выдался самым засушливым за всю историю края, рисоводам удалось заготовить 900 тонн риса. Не менее впечатляющие результаты показали и другие сферы АПК.

– Этот год сложный. Но в нашем крае не привыкли жаловаться. И даже сейчас у нас есть рекорды. Садоводы собрали лучший урожай ягод за 15 лет. Регион получил самый большой за последние 10 лет урожай озимого ячменя, рапса и гороха на зерно, – рассказал губернатор. - Продолжать работать и идти вперед – главное качество наших селян. Кубань всегда была и остается краем тружеников и победителей.

Во время праздника урожая Вениамин Кондратьев вручил почетные награды лучшим работникам отрасли. Передовики жатвы по традиции получили ключи от новых машин. Заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова за многолетний труд награждена орденом Почета. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено генеральному директору закрытого акционерного общества «Приазовское» Славянского района Ивану Сироте.

Губернатор Краснодарского края не раз подчеркивал, что агропромышленному комплексу в экономике региона отводится одна из приоритетных ролей. По мнению Вениамина Кондратьева, необходимо внедрять в АПК инновационные технологии и поставлять на экспорт экологически чистые продукты, способные выдержать конкуренцию на зарубежном рынке. Для того, чтобы нарастить экспорт, региону необходимо увеличить объемы производства зерновых, технических культур, овощей. Случившаяся в этом году засуха показала острую необходимость в дополнительных водных ресурсах. Регион продолжит начатые в 2020 году гидромелиоративные мероприятия, и в следующем году в эксплуатацию будут введены 4 тысячи га мелиорируемых земель.

По расчетам специалистов, мелиорация позволит нарастить производство зерновых и масличных культур на 300 тысяч тонн. На 200 тонн вырастет урожайность риса, а производство овощей можно будет увеличить на 10 тысяч тонн и довести их запасы до 815 тысяч тонн в год.