Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России

Михаил Мурашко заявил, что уровень наркомании в России сократился. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр Здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России понизился уровень наркомании, но при этом растет доля расстройств, вызванных употреблением спайсов. Сообщил министр на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО.

"В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространенности заболевания наркоманией", - цитирует ТАСС слова министра.

По словам Михаила Мурашко, в 2019 году в ЦФО было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с наркотической зависимостью, что на 17,9% ниже, чем в 2015 году. Общие данные свидетельствуют, что за четыре года снижение составило 24,2% - с 311 тысяч случаев до 236 тысяч.

Но при этом произошел рост числа психических расстройств у людей, употребляющих новые психоактивные вещества - спайсы и соли (с 35 до 38%).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что планируется утвердить межведомственный нормативный правовой акт, регулирующий последовательность прохождения реабилитации больными наркоманией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, усиливающий наказание за распространение и пропаганду наркотиков на территории России.