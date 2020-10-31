Владимир Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Сергея Ченчика

Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Сергея Ченчика. Фото:Максим Григорьев/ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росгвардии - начальника Главного штаба войск генерал-полковника Сергея Ченчика. Указ главы государства был опубликован в субботу, 31 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

Ранее сообщалось, что первый замдиректора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик сам подал в отставку.

Сергей Ченчик окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР в 1983 году, а в 1994 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С 1983 по 2005 год он проходил военную службу во внутренних войсках.

Начиная с 2005 года он прошел путь от замначальника Оперативно-розыскного бюро МВД России до начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В 2016 году указом президента РФ был назначен начальником Главного штаба войск национальной гвардии РФ - первым заместителем директора Росгвардии. А также ему было присвоено воинское звание генерал-полковника.