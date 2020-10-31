Задержан стрелявший в священника в Лионе мужчина

Преступник, стрелявший в священника, был задержан в третьем округе Лиона в одном из общепитов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе в субботу, 31 октября, вечером. Об этом сообщил портал Lyonmag.

Отмечается, что мужчина был задержан в третьем округе Лиона в одном из общепитов.

Как сообщалось ранее, около 16.00 (18.00 мск) неизвестный дважды ранил из охотничьего ружья православного греческого священника - настоятеля церкви - в 7-м округе Лиона. Преступник скрылся с места преступления. 52-летний священник находится в тяжелом состоянии с ранением в области печени.

После происшествия первую помощь пострадавшему оказали на месте подоспевшие полицейские, после чего на носилках его отправили в больницу. Врачи отказываются давать прогнозы относительно состояния пациента.

Свидетели происшествия не смогли опознать мужчину. Некоторые из них слышали два громких выстрела.

Место преступления оцеплено полицией, в район прибыли военные.