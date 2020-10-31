Британские власти заявили о локдауне на месяц

Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Об этом заявил в субботу, 31 октября, на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. он выразил мнение, что подобные меры необходимы для предотвращения второй волны коронавируса. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг 5 ноября и закончатся в среду 2 декабря", - добавил премьер-министр.

Как сообщил Борис Джонсон, по всей стране будут закрыты все заведения. Прекращают работу пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Власти предупредили, что на встречи со знакомыми и родными, проживающими отдельно, также будет введен запрет.

Премьер отметил, что по сравнению с первым, новый карантин не будет таким жестким.

Так, сейчас продолжат работать школы, университеты, будут действовать парламент и суды.

Сам премьер-министр перенес коронавирусную инфекцию весной 2020 года.