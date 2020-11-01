Мужчина весом 300 кг не может выйти из дома и просит об эвакуации

Мужчина весом 300 кг не может выйти из дома и просит у властей эвакуации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции мужчина, вес которого превысил 300 килограммов, не может выйти из дома и просит власти эвакуировать его. Он отмечает, что в его доме "антисанитарные условия" и он не может там больше находиться. Об этом сообщает издание Le Figaro.

В начале августа этого года мужчина уже писал письмо властям. Было одобрено соглашение о его вызволении, но при этом отмечалось, что для его спасения из заточения при помощи крана необходимо разрушить фасад здания. С тех пор никаких активных действий в этом направлении не предпринималось.

Отмечается, что письмо о необходимом "срочном вмешательстве" направлено даже министру внутренних дел страны Жеральду Дарманену. Кроме того, юрист «узника собственного жилья» обратился в прокуратуру с жалобой о бездействии.

Как сообщает адвокат, пожарные говорят, что ждут приказа от властей, а без него не могут ничего сделать.

Правозащитник отмечает, что решение необходимо принять срочно, так как здоровье мужчины с лета ухудшилось. Он ослаблен и сообщает о сердечной патологии, кроме того, у него появились пролежни и кровотечения.