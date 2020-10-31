Еще 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве

За сутки в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории Москвы умерли еще 52 пациента, зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов от заболевания или осложнений после него в российской столице достигло отметки в 6 820 случаев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса на 31 октября.

Напомним, что за последний день по всей России количество жертв коронавируса увеличилось еще на 334 человека. С начала эпидемии от инфекции погибли 27 990 россиян. Врачи также зафиксировали 18 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Со 2 ноября на территории Московской области становится обязательности самоизоляция для людей старше 65 лет. Глава региона отметил, что такая меры безопасности необходимо для сохранения здоровья граждан из группы риска.

Как сообщал сайт Kp.ru, по словам психотерапевта, выздоровевшие после тяжёлой формы коронавируса пациенты могут столкнуться с посттравматическим стрессом, похожим на тот, который испытывают бывшие участники боевых столкновений.