Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 39

Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 39 Фото: EAST NEWS

По меньшей мере 39 человек погибли в результате мощного землетрясения в турецкой провинции Измир на западе страны. Об этом свидетельствуют данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу, 31 октября. Ранее сообщалось о 37 жертвах природного катаклизма.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил также, что в результате подземных толчков травмы получили минимум 885 местных жителей. По последней информации, не менее 243 человек находятся в медицинских учреждениях, 642 человека уже выписали из больниц, их травмы были незначительными.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Толчки ощущались в Афинах и Стамбуле. В результате были разрушены более двадцати домов в провинции Турции Измире, пострадали и дома в греческом городе Неон-Карловаси.