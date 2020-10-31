Новый международный аэропорт официально открылся в Берлине

В Берлине официально открылся новый международный аэропорт Фото: REUTERS

В Берлине после 14 долгих лет строительства официально открыли новый аэропорт, который соответствует всем международным стандартам. Название новой воздушной гавани - Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта или просто BER в честь четвертого канцлера Германии и Нобелевского лауреата Вилли Брандта.

В аэропорт уже приземлились два первых воздушных судна: один прилетел из берлинского аэропорта Тегель, второй из Мюнхена. Предполагалось, что они совершат посадку на параллельные полосы, но из-за ухудшения погоды один из самолетов прибыл на четыре минуты позже.

Завтра, 1 ноября, будет осуществлен первый взлет из BER: рейс авиакомпании Easyjet отправится в Лондон.

Как сообщает издание ТАСС, долгожданное открытие аэропорта сопровождалось акциями протеста защитников природы, местных жителей и таксистов. Первые устроили акцию в одном из залом воздушной гавани, заявив, что «цинично открывать аэропорт во время климатического кризиса». Несколько активистов даже забрались на крышу здания, откуда их позже сняли правоохранители.

Открытие сопровождается протестами представителей природоохранных организаций, местных жителей и таксистов Фото: REUTERS

Таксисты в свою очередь недовольны тем, что их пока в ограниченном количестве допустили на территорию аэропорта. В ближайшее время обслуживать пассажиров смогут лишь 300 автомобилей, но водители требуют допуска все семи тысяч берлинских такси.