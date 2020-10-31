Турция осудила нападение на священника в Лионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция осудила нападение на священника в Лионе и заявила о солидарности с Францией. Об этом власти страны заявили в субботу, 31 октября.

Напомним, что сегодня вечером вооруженный охотничьим ружьем злоумышленника дважды ранил православного греческого священника - настоятеля церкви во французском Лионе. Преступник скрылся с места происшествия, однако через несколько часов полицейские задержали его в одном из общепитов неподалеку.

По сообщениям медиков, 52-летний священник находится в крайне тяжелом состоянии с ранением в области печени. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщал сайт Kp.ru, несколько дней назад во Франции в Ницце произошло жестокое тройное убийство. Выходец из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам, одну из женщин он обезглавил.