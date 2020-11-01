Жительница Украины купила в супермаркете светящуюся в темноте курицу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ивано-Франковска пожаловалась пользователям интернета на весьма необычную и явно не качественную курятину, которую купила в супермаркете. Птица из магазина «Сильпо» начала светиться в темноте ночью, рассказала озадаченная покупательница в соцсети Facebook.

- Кто сразу не догадался, на фото курица. Купила ее в «Сильпо», бросила в борщ и кусочек дала кошке. Кошка не стала есть. Ночью встаю – а эта курица светится! Только что голограммы не транслирует, - сообщила украинка.

Жительница Украины купила в супермаркете светящуюся в темноте курицу. Фото: соцсети

В обсуждениях к посту девушка отметила, что успела съесть борщ из этой курицы. По ее словам, он оказался достаточно вкусным. Когда хозяйка решила выбросить мясо в мусорное ведро, оставшийся на ее пальцах жир тоже засветился.

Пользователи сети предположили, что в супермаркете использовали светящиеся в темноте смеси фосфатов для увеличения срока хранения мяса. Среди других теорий прозвучало и свечение курицы из-за редкого вида бактерий на ее коже.