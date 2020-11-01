США и Китай находятся на грани войны, заявил политолог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Китай из-за конкуренции за международный статус и престиж находятся на грани военного конфликта. Такое мнение выразил известный американский политолог Кристофер Лейн, пишет журнал Foreign Affairs.

Эксперты отметил сходство этого противостояния с англо-германским антагонизмом перед Первой мировой войной, когда две державы претендовали на лидирующую роль в мире. Кристофер Лейн предположил, что война тогда началась, потому что доминирующее государство — Великобритания — ощущало потерю своей гегемонии в пользу Германии. Китай и США в настоящее время находятся в такой же ситуации.

- Об этом говорит стремление двух государств к ослаблению экономических отношений и рост напряженности в Восточной Азии. Чтобы избежать войны, Штатам следует изменить свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова. Американской стороне также необходимо признать, что либеральные ценности не универсальны, и перестать осуждать китайскую политику, - говорится в статье политолога.

При этом Кристофер Лейн выразил уверенность в том, что США не пойдут на такой шаг, ведь тогда придется признать конец их доминированию на международной арене. Специалисты считает, что два ядерный арсенал двух стран не станет фактором сдерживания в этом потенциальном конфликте, поскольку появляются новые технологии, которые могут точечно наносить удары, избегая катастрофических разрушений.

Накануне кандидат в президенты Соединенных Штатов от партии демократов Джо Байден назвал Россию главной угрозой для американской стороны, а Китай – самым большим конкурентом.