Известная пивная в Берлине внесла Меркель в «черный список» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одна из самых известных пивных в Берлине Ständige Vertretung внесла канцлера Германии Ангелу Меркель и некоторых других политиков в «черный список». Владельцы бара недовольны введением в стране локдауна и закрытием заведений из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в своем заявлении в Facebook исполнительный директор пивной Йорн Петер Бринкманн и коллега Ян Филипп Бубингер.

- Немецкое правительство так и не смогло использовать время с весны, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне коронавируса. Рост заражений был предсказуем, потому что власти не сделали ничего. Инфицирование в гастрономических заведениях – менее 3%, тем не менее они объявили о национальном запрете на профессию. Мы с более чем 2,5 миллиона мест не относимся к экономике, которую надо спасать?, - говорится в заявлении.

Руководство бара отметило, что многие политики, в том числе Меркель, министр финансов, премьер-министр Баварии, бургомистр немецкой столицы и другие часто приходят в бар. Теперь они внесены в «черный список заведения». Бубингер призвал поступить также своих коллег.

Власти Германии решили ввести карантин в стране со 2 ноября. Образовательные учреждения продолжат свою работу в условиях «улучшенных санитарных требований». На месяц будут закрыты развлекательные учреждения, театры, концерты, сауны и ярмарки. Также перестанут работать гастрономические заведения, бары, клубы и дискотеки, за исключением торговли едой на вынос.