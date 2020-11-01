В России вступил в силу закон о пересмотре требований к бизнесу по «регуляторной гильотине» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 1 ноября, в России вступает в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу, принятый в рамках «регуляторной гильотины». Нормативный акт объясняет понятие обязательного требования, определяет цели, условия и принципы его установления.

С этого дня обязательные требования могут устанавливаться федеральными законами, договором о ЕАЭС, положениями российских международных договоров, которые не требуют издания внутригосударственных актов, а также законами регионов и муниципалитетов. В некоторых случаях обязательные требования могут быть установлены указами президента России.

Новый закон предусматривает признание утратившими в силу до января следующего года нормативных актов правительства, федеральных органов и актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования. Становится недопустимой оценка соблюдения обязательных требований, вступивших в силу до 2020 года. Также запрещается привлечение к административной ответственности за их несоблюдение.

В законе прописана возможность введения экспериментального правового режима. Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторной гильотины», которая предполагает полное изменение обязательных требований к бизнесу. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

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