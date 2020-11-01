Ученый назвал фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава являются одним из основных каналов заражения коронавирусной инфекцией. Исходя из этого люди, которые регулярно носят очки, подхватывают коронавируса в пять раз реже. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, ссылаясь на исследования китайских ученых.

Эксперты отметил, что такая тенденция особенно ярко проявляется именно в Китае. Среди местного населения не слишком популярны контактные линзы, поэтому многие носят обычные очки.

- Зараженных пациентов в очках оказалось очень мало. Среди больных всего десять процентов носили очки. Основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, - отметил Сергей Нетесов, настоятельно порекомендовав не пренебрегать средствами защиты на фоне пандемии.

Ранее ученые из США пришли к выводу о том, что covid-19 легче всего распространяется и размножается в ротовой полости человека. Чаще всего инфекцию люди передают при чихании, кашле или в процесс разговора, поэтому крайне важно пользоваться масками.

Как сообщал сайт kp.ru, ученые также нашли заболевание, которое снижает риск заражения коронавирусом. Они пришли к выводу о том, что страдающие от аллергии люди в меньшей степени подвержены онкологическим и вирусам.