США предложили разместить в Карабахе скандинавских миротворцев

США прорабатывают вопрос размещения в Карабахе миротворцев из Скандинавии Фото: REUTERS

США предложили разместить миротворческие силы стран Скандинавии в Нагорном Карабахе. Это идею одобрил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления перед представителями армянской диаспоры в штате Калифорния.

- Любое посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для американский и армянской стороны. Мы считаем, что конфликтующим государствам следует согласиться на размещение в карабахской зоне миротворцев из скандинавских стран. В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос с властями этих стран для поддержания режима прекращения огня, - сообщил Роберт О'Брайен, чьи слова цитирует сайт радиостанции «Общественное радио Армении».

По мнению помощника президента Соединенных Штатов, «трудно представить себе устойчивое перемирие без поддержки многонациональных миротворческих сил и наблюдателей».

- Вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе США и соседние государства, - добавил политик.

Как сообщал сайт Kp.ru, ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась в сентябре этого года. Конфликтующие из-за спорной территории Армения и Азербайджан сообщили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Три раза стороны достигали договоренностей о перемирии, но почти сразу участники противостояния заявляли о их нарушении со стороны противника.