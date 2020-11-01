Водители в России смогут оформлять электронное извещение о ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня водители во всех российских регионах смогут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествие без вызова сотрудников ГИБДД. Такая возможность появилась в приложении «Помощник ОСАГО» как для физических, так и для юридических лиц. Нововведение вступило в силу в воскресенье, 1 ноября.

Электронное извещение о ДТП полностью равноценно традиционному бумажному. Его можно оформить, если в аварии участвовали только две машины и не был причинен ущерб третьим лицам. Обязательными условиями также являются отсутствие пострадавших и наличие у обоих автомобилистов полиса ОСАГО.

В приложении участники дорожно-транспортного происшествия должны будут изобразить подробную схему аварии и сделать фотографии.

Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение начался еще осенью прошлого года, однако до этого момента был доступен только в пяти российских субъектах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ленинградской области и Республике Татарстан. Водители из этих регионов уже год успешно пользуются функцией оформления электронного извещения, не вызывая сотрудников ГИБДД.

Российский союз автостраховщиков сообщил, что информация о ДТП через приложение будет автоматически попадать в базу данных РСА, что позволит страховщикам урегулировать убыток по европротоколу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России также вступили в силу новые требования к ПТС. Она нацелены на приведение формы документов в соответствие с российскими законами и международными нормами.

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