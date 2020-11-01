В чем состоит польза колбасы для человека, пояснил врач-гастроэнтеролог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Натуральные колбасы, приготовленные по ГОСТу из мяса, специй, жира и субпродуктов, – отличный источник энергии и белков. Жиры хорошо питают организм при скудном рационе, а субпродукты, содержат множество полезных витаминов. О пользе всеми любимого изделия рассказала kp.ru врач-гастроэнтеролог и амбассадор сервиса «ПроДокторов» Инна Мазько.

- Созданную по ГОСТу колбаса не только вкусная, но и полезная. Колбасы делают из различных сортов мяса и даже кровь, поэтому и их влияние на организм отличается. Кровяная колбаса содержит много железа, которое помогает побороть анемию, оказывает положительное влияние при упадке сил и даже потери крови, - сообщила эксперт.

Инна Мазько отметила, что натуральная колбаса из мяса птицы или диетической говядины содержит мало жиров, в связи с чем не наносит никакого вреда сердечно-сосудистой системе и желудку. Организм легко усваивает белки из такого мяса, которые потом служат «топливом» для мышц.

Гастроэнтеролог добавила, что многие продукты, содержащиеся в колбасе, редко кто есть в чистом виде, однако в виде колбасы они становятся доступнее и вкуснее. При этом эксперт предупредили, что большинство современных колбас не отличаются таким хорошим составом.